"Interdire le port du voile est aussi violent que de l'obliger", estiment les collectifs à l'origine de la manifestation.

La manifestation contre l'interdiction du port du voile a été autorisée par les autorités de la Ville de Bruxelles. Initialement prévue place Poelaert, elle se déroulera finalement ce dimanche de 15h à 17h au Mont des Arts. Elle fait suite à l'arrêt rendu le 4 juin dernier par la Cour constitutionnelle. Celle-ci estime que la Ville de Bruxelles, en tant que pouvoir organisateur des hautes écoles installées sur son territoire, peut interdire le port de tout signe convictionnel à ses étudiant(e)s.

"L’enseignement neutre tel que nous le concevons ne se limite pas à l’instruction, mais s’étend également à l’éducation de la personnalité entière. Il se fonde sur une reconnaissance et une appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes et, la dépassant, met l’accent sur les valeurs communes. L’interdiction, pour les étudiants, dans le cadre de l’enseignement, de porter des bijoux, insignes et vêtements, en ce compris les couvre-chefs, qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse, est dès lors envisagée comme une mesure visant à protéger l’ensemble des étudiant.e.s contre la pression sociale qui pourrait être exercée par celles et ceux, parmi eux, qui rendent leurs opinions et convictions visibles", a expliqué l'échevine en charge de l'Instruction publique Faouzia Hariche (PS) qui n'a plus souhaité réagir depuis.

Une réaction fort peu appréciée par les principales concernées qui