À partir du 1er avril 2020, les 19 communes de la capitale appliqueront un règlement général de police commun dans lequel est prévue une interdiction d’utiliser ou de posséder, à des fins récréatives, certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant. Une mesure vue d’un bon œil par les associations de terrain, qui déplorent toutefois le volet répressif du règlement. En effet, les personnes qui détiendront ce type de substance encourront une amende administrative communale pouvant aller jusqu’à 300 euros.

"En matière de détention de drogue, nous privilégions davantage la prévention que la répression, que ce soit pour le protoxyde d’azote ou toute autre substance. Nous avons assez d’expérience dans le domaine pour affirmer que l’approche répressive n’est pas la plus efficace en matière de détention de drogue, explique Bruno Valkeneers, chargé de communication au sein de l’ASBL Transit, un centre d’accueil non-médicalisé pour personnes dépendantes aux drogues. "Qui plus est, le protoxyde d’azote est vendu en vente libre et est facilement trouvable sur Internet. Le danger de l’interdiction, c’est que l’on pousse toujours plus à la clandestinité, avec le risque avéré que les gens parleront moins ouvertement de leur consommation lorsque celle-ci est problématique."

Selon lui, la meilleure solution pour approcher cette problématique s’organise en deux volets. "Il faudrait en priorité réglementer la vente uniquement pour les professionnels de l’Horeca, et éviter de le proposer en vente libre dans les grandes surfaces. En parallèle, il convient d’adopter une approche préventive en se rendant dans les écoles pour parler des dangers que représentent ces produits, via une approche plus éducative."

Par ailleurs, le volet répressif dans la problématique de la consommation de drogue n’a, selon lui, jamais porté ses fruits. "Pour le cannabis, la loi prévoit qu’il s’agit d’un délit pénal qui peut être poursuivi avec des peines de prison, mais il s’agit d’un produit qui est de plus en plus disponible et consommé. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation lorsqu’on parle de consommation de drogue, chose que les autorités publiques font trop souvent."

Enfin, Bruno Valkeneers regrette que les associations de terrain n’aient pas été concertées dans l’interdiction du protoxyde d’azote. "J’estime que lorsqu’on prend pareille mesure dans un but de santé publique, il est toujours intéressant d’avoir le point de vue des acteurs de la santé, et d’entendre toutes les parties concernées par les phénomènes d’assuétude. Maintenant, on peut comprendre qu’il y a une certaine urgence au vu des capsules que l’on retrouve en toujours plus grand nombre dans l’espace public, mais il aurait été intéressant de nous contacter pour avoir notre point de vue."

Il estime en revanche que l’uniformisation du règlement général de police est une bonne chose. "Il n’y aurait pas de logique à interdire l’usage à Saint-Josse et pas à Saint-Gilles, par exemple. C’est donc bien d’avoir une approche globale, mais l’approche limitant l’usage par la menace et l’amende ne va pas avoir d’impact en termes de santé publique."