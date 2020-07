Mardi soir vers 19h05, les pompiers de Bruxelles ont été appelés, via le centre de secours 112, à intervenir dans une salle de fitness pour libérer une adolescente dont le pied était coincé dans un appareil elliptique.

"Son pied a glissé et s'est retrouvé inextirpable entre les barres de l'engin", explique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Après plusieurs tentatives infructueuses (avec clés allen et douilles) pour dégager le pied sans endommager l'appareil, les pompiers ont découpé les barres de l'engin avec une disqueuse électrique.

"Les mesures nécessaires étaient prises pour protéger l'adolescente et le sol de la salle de sports des étincelles provoquées par la disqueuse." Après la désincarcération, la jeune fille a été examinée par le médecin Smur sur place et évacuée vers l'hôpital pour les examens et les soins adéquats.