La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a démenti, hier, sur sa page Facebook, la vidéo d'une intervention policière un peu musclée survenue ce dimanche sur la place De Brouckère. Dans cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit des échanges musclés entre la police et des personnes présentes sur la place.

"Voilà à quoi ressemble un beau dimanche ensoleillé à Bruxelles", explique un témoin, qui a filmé la scène puis l'a diffusée sur les réseaux sociaux en y apportant son commentaire. "Ca part en arrestation hyper salée à cause de non port du masque. Il y avait une personne qui fumait. Tout simplement. Donc forcément elle ne portait pas son masque. Directement, les menottes. Lui (le policier, NDLR), il forçait trop, il exagérait. Il n'arretait pas de gueuler au visage des gens. Après, comme si ce n'était pas suffisant, ils ont amené les chiens. Ils ont complètement abusé de leur pouvoir. Cinq voitures de police et tout ce cirque pour un gars qui fume. Ces images sont juste là pour dénoncer un abus de pouvoir contre une personne qui n'a absolument rien fait de mal."

La police a rapidement tenu à apporter sa version des faits, via sa page Facebook. "Cette vidéo est largement partagée sur les médias sociaux mais elle ne donne qu'un aperçu partiel de la situation car elle présente qu'un fragment incomplet d'une intervention légitime et justifiée. En effet, dimanche 25/4 à 17 heures, une intervention s'est déroulée sur la place de Brouckère suite au non-respect par plusieurs personnes des mesures sanitaires. Malgré des demandes et des avertissements répétés, y compris par haut-parleur, de respect des mesures sanitaires, ces dernières sont restées sans réponse. Une personne a été arrêtée administrativement, personne n'a été blessé", a-t-elle expliqué.