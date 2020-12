Dimanche soir vers 21h35, une ambulance a été demandée rue François Vekemans, à Neder-Over-Heembeek. Suite au questionnement de l'opératrice 112 les secours pour empoisonnement au CO ont été envoyés. Une famille de quatre personnes se plaignait de céphalées, envie de vomir, aréactivité, etc.

La famille (parents et deux enfants) a été évacuée vers l'hôpital. Le pronostic vital n'est pas engagé. Après contrôle des chaudières dans les trois appartements de l'immeuble, le technicien Sibelga a fermé et scellé les compteurs de gaz. Une inspection rigoureuse des installations devra être effectuée. Les habitants du deuxième et troisième étages ont préféré de rester chez eux, malgré l'absence de chauffage.

"L'incident a probablement été causé par une mauvaise évacuation des gaz de combustion ainsi qu'une absence de ventilation et d'apport d'air frais dans le logement hermétiquement confiné, indique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Les pompiers de Bruxelles tiennent à rappeler l'importance de faire installer un appareil homologué par un technicien agréé et de faire les contrôles et les entretiens nécessaires par une personne qualifiée. Un apport d'air frais et une bonne ventilation sont également d'une grande importance."