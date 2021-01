Afin d'accélérer la campagne de vaccination, Iriscare a procédé à quelques adaptations du planning. Les membres du personnel des maisons de repos et maisons de repos et de soins bruxellois seront vaccinés plus tôt. Iriscare a adapté le planning de vaccination du personnel des maisons de repos et de soins.

Dès le 18 janvier, les membres du personnel pourront également être vaccinés en même temps que les résidents recevant leur première dose. Les membres du personnel des maisons de repos dans lesquelles les résidents ont déjà reçu une première dose ne sont pas oubliés. Au cours de la semaine du 25 janvier, ils recevront leur premier vaccin tandis que les résidents recevront la deuxième dose.

Ces dernières semaines, afin de faciliter la vaccination, Iriscare a également fourni du matériel aux maisons de repos. Cela va du bassin réniforme et des champs stériles aux sparadraps, seringues, aiguilles et thermomètres.