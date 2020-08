Ce mercredi 12 août, la Région de Bruxelles-Capitale a dépassé le seuil d'alarme de 50 contaminations pour 100 000 habitants durant 7 jours. Face à cette situation, il est prévu de tester préventivement l'ensemble des membres du personnel des 138 maisons de repos et de soins bruxelloises.

Ces dépistages préventifs sont mis en place afin de protéger les résidents de ces établissements et de limiter la propagation du virus. "Le dépistage préventif du personnel fait partie de la prévention au travail. Il s'agit d'un dépistage proactif afin de protéger les résidents et le personnel", confirme Pascal Denhaerinck, directeur général du CESI (service externe de prévention et de protection au travail).

Les premiers dépistages préventifs seront effectués dans les maisons de repos des communes bruxelloises les plus touchées. Etant donné le public fragile dont s'occupe ces établissements, il est essentiel de réagir au plus vite et de mettre tout en œuvre pour les protéger.

En parallèle de ce dépistage préventif, différentes stratégies de tests sont toujours appliquées en maisons de repos. Dans un premier temps, un test est réalisé pour tout nouveau cas suspect ainsi que pour les nouveaux résidents admis dans l'institution. Tout résident devant se faire tester doit être mis immédiatement en quarantaine. Enfin, l'ensemble des membres du personnel et des résidents d'un établissement sont testés dans le cas où au moins une personne (résident ou membre du personnel) a été testée positif et que, dans les sept jours qui suivent, une autre personne présente des symptômes.