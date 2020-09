A la demande du gouvernement bruxellois, Iriscare organise une nouvelle distribution de matériel de protection à destination des maisons de repos et de soins bruxelloises. Cette livraison se fera via les autorités communales et permettra aux établissements de constituer un stock stratégique supplémentaire d'un mois.

En tout, Iriscare livrera 855 000 masques chirurgicaux, 40 000 masques FFP2, 588 000 gants, 123 000 surchaussures, 85 000 charlottes, 38 000 visières et 80 000 blouses jetables.

"Nous tenons à remercier nos partenaires communaux qui effectueront une nouvelle fois la distribution aux établissements situés sur leur territoire", indique Iriscare dans un communiqué.

Les 895 000 masques qui seront distribués début octobre se rajoutent aux plus de 6 500 000 déjà livrés jusqu'à présent par Iricare.