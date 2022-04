Itinérart : 130 artistes exposent à Anderlecht ce week-end Bruxelles La Rédaction Pour sa 7e édition, Itinérart propose 4 parcours en musique pour découvrir les virtuoses locaux. © Illustration édition 2020 - Facebook

Ce vendredi à 19, la 7e édition d’Itinérart commencera à Anderlecht. Le vernissage débutera à 19 h au centre communautaire De Rinck (Place de la Vaillance 7). Une œuvre de chacun des 130 artistes participant y sera exposée. L’ensemble Jazz AnderBrass assurera la musique.



Le samedi et le dimanche, près de 50 lieux seront ouverts au public gratuitement de 10 h à 18 h. Vous y retrouverez les collections plus complètes des artistes graveurs, peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, mais aussi des représentations, de théâtre ou de musique ou de magie. Certains vous ouvriront même leurs ateliers.



Pour ceux qui ne souhaitent rien manquer, une navette effectuera 4 trajets, un différent par demi-journée. Cela vous permettra de faire le tour de la majorité des lieux d’exposition. Cette navette est accessible sur réservation auprès d’Escale du Nord, le centre culturel à l’initiative du projet. “Et une musicienne sera à l'intérieur pour des trajets en musique” nous explique le centre. Si vous souhaitez prendre votre temps et cibler certains artistes, l’ensemble du programme et la liste des lieux d’exposition sont disponibles sur la page web du centre culturel.



“On a essayé de prendre tout le monde.” Fidèle à son modèle, Itinérart se veut le plus ouvert possible : “on a lancé un appel, les artistes ont candidaté. Notre but, c’est de prendre un maximum d'artistes toujours en fonction de nos moyens.” Quasi tous les artistes vivent ou ont leur atelier à Anderlecht.