La démarche vise à réduire le nombre de pigeons tout en respectant leur bien-être.

Une "régulation éthique des pigeons", c'est l'objectif de la pétition lancée il y a peu par Stéphanie De Jonghe. Celle-ci entend réduire la population de ces volatiles, trop nombreux en ville, sans les laisser mourir de faim ou les laisser se rabattre sur des déchets ménagers qui les rendraient malades. Elle plaide pour cela pour la distribution de graines contraceptives au pigeons. La pétition a déjà récolté près de 600 signatures.

"Plusieurs villes utilisent déjà cette méthode, qu’il s’agisse des pigeonniers contraceptifs (où on secoue les œufs pour les rendre stériles) ou de la distribution de grains contraceptifs aux endroits stratégiques. Cela permet de stabiliser la population des pigeons en quelques années. À Venise, par exemple, ils ont donné ce genre de graines et, des 10.000 pigeons qu’il y avait, il n’en reste plus qu’un millier. De plus, ces graines ne sont pas nocives pour l’environnement et contiennent un anti parasite", explique-t-elle à nos confrères de SudPresse.

De son côté, le nouveau ministre du Bien-être animal Bernard Clerfayt (Défi) rappelle que le gazage est désormais interdit et évoque les pigeonniers et les graines contraceptives comme possibilités d'action, sans se prononcer plus que cela sur la démarche à suivre pour limiter la multiplication des pigeons.