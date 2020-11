Le bourgmestre d'Ixelles Christos Doulkeridis plaide pour des sanctions autres que les seuls PV, comme des travaux d'intérêt communal ou des médiations avec les contrevenants.

Depuis le 26 octobre, soit le début de l’instauration du couvre-feu, les policiers de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles ont dressé 605 PV dans la seule commune d'Ixelles pour non-respect des règles Covid, dont 150 qui concernaient des personnes présentes à des fêtes clandestines dans des habitations et qui ont nécessité une vingtaine d’interventions. Les chiffres concernant la Ville de Bruxelles ne sont, eux, pas connus.

De son côté, le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo), tente de voir la verre à moitié plein. "Cette crise nous empoisonne tous et j’essaie de voir la situation le plus positivement possible", explique-t-il. "La crise que nous traversons nous rappelle que nous formons une communauté, tous ensemble, quel que soit notre âge ou origine. Il convient donc de régler ce problème tous ensemble et on ne peut pas se permettre qu’une partie de la communauté ne joue pas le jeu. C'est malheureux que l’on doive sévir ou punir les contrevenants mais on n'a pas le choix. Des gens m‘écrivent très régulièrement pour demander des sanctions plus fortes à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les règles."