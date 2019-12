Quatre bulles à huiles seront installées prochainement sur le territoire communal.

Après plusieurs communes bruxelloises, Ixelles saute le pas. La commune installera prochainement sur son territoire quatre bulles à huile, dispositifs qui s'ajouteront aux collectes des huiles usagées par les Proxy Chimik, véhicules de Bruxelles-Propreté qui sont en charge de les récolter.

En octobre dernier, le conseiller communal Maximilien Ralet (Ecolo) adressait une question écrite concernant le système des Oliobox à Nabil Messaoudi (PS), échevin de la Propreté publique à Ixelles. "Il est nettement plus intéressant car il consiste à proposer plusieurs points de collectes permanents sur le territoire communal", explique le jeune conseiller. "L'oliobox permet non seulement une accessibilité accrue pour l'ensemble des citoyen(ne)s, mais aussi un stockage moins long des huiles usagées à la maison et une diminution de la pollution des eaux et des dégâts du réseau d’évacuation." En ville, ce sont plus de 60% des huiles usagées qui se retrouvent dans la nature. "En effet, à défaut de solution logistique efficace pour évacuer facilement les huiles usagées ainsi qu’en raison d’une certaine négligence, les gens les jettent généralement à l’égout, ce qui peut engendrer des problèmes d’obturation des canalisations, de pollution des cours d’eau et nappes phréatiques, ou encore des problèmes de maintenance des stations d’épuration."

Dans sa réponse, le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) rappelle le travail mené par l'échevin "afin d’étudier les bonnes pratiques et innovations mises en place à ce sujet dans les autres communes de la Région de Bruxelles-Capitale, et d’identifier les meilleures mesures à prendre pour faciliter la vie des ixellois lors de la collecte de leurs huiles usagées."

Le territoire communal est partagé en quatre secteurs qui possède chacun leur dépôt : Nid, Boondael, Waterloo et Vanden Broeck. Ainsi, la commune y installera quatre Oliobox sur son territoire, qui seront supervisées par les chefs de dépôt. Il a été constaté lors de l’étude effectuée auprès des autres communes qui disposent de ces oliobox que celles-ci engendrent de nombreux dépôts clandestins, en plus de provoquer des salissures et écoulements des huiles. Ces communes ont donc décidé de rassembler les OlioBox près des bulles à verre. "Il s’agit là d’une solution temporaire car l’objectif sur le long terme est d’enterrer le maximum de bulles à verre et ainsi de diminuer les dépôts clandestins engendrés par les vidanges."

Par ailleurs le bourgmestre rappelle que divers magasins et supermarchés mettent également des oliobox à disposition des habitants.