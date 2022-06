Les cinq commerces ixellois visités le week-end dernier lors d'une action de contrôle menée par la police de Bruxelles-Ixelles, l'Auditorat du travail, l'Office national de sécurité sociale (ONSS), l'Institut des réviseurs d'entreprises (IRE) et le Service Public Fédéral Finances ont été verbalisés pour des infractions, a annoncé jeudi la police locale. Deux d'entre eux ont été mis sous scellés. Au total, 10 travailleurs non déclarés ont été arrêtés.

Dans une épicerie où deux personnes travaillaient illégalement, il y avait aussi deux personnes en séjour illégal. La police a de plus constaté trois infractions. Des manquements dans la comptabilité du commerce ont par ailleurs été relevés.

Une pizzeria a été temporairement fermée en attendant l'audition du gérant sur l'état de ses comptes.

Un restaurant disposant d'un bar à chicha a été mis sous scellés à la demande de l'auditorat du travail. Les contrôleurs ont identifié 4 étudiants, un DJ et un serveur qui y travaillaient sans contrat. La comptabilité n'était pas non plus en ordre. Des problèmes d'hygiène ont aussi été notés.