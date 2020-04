100 ordinateurs ont déjà été livrés et sont en cours de distribution. Les 100 prochains seront livrés lundi 4 mai et distribués immédiatement.

L'instruction publique d'Ixelles est actuellement en train de distribuer 200 ordinateurs aux élèves des écoles primaires qui n'en ont pas. "Nous avons pris contact avec tous les élèves des écoles primaires communales et nous nous sommes inquiétés de leur possession d'un ordinateur. Sans ordinateur, le contact avec l'école et les enseignants est difficile pour les élèves. Nous avons donc décidé d'équiper toutes les familles dans le besoin. 200 familles sont concernées. L'objectif est de lutter contre la fracture numérique et d'assurer le contact avec l'école et les enseignants", explique Romain De Reusme (PS), échevin de l'Instruction publique.

Concrètement, 200 ordinateurs portables de seconde main sont remis à niveau par Oxfam Belgique. Chaque ordinateur est équipé d'une suite OpenOffice de bureautique pour permettre aux élèves de travailler. 100 ordinateurs ont déjà été livrés et sont en cours de distribution. Les 100 prochains seront livrés lundi 4 mai et distribués immédiatement.

Les familles sont invitées à récupérer leur ordinateur dans leur école. Le succès est au rendez-vous et l'accueil très favorable. Une explication du fonctionnement de l’appareil leur est donnée et, le cas échéant, elles peuvent bénéficier d’un soutien au fonctionnement par téléphone.

Parallèlement, parce qu'un ordinateur ne suffit pas, un partenariat a été développé avec Proximus. L'opérateur a mis sur pied un projet de wifi public gratuit en temps de confinement et a fourni 250 codes d'accès à la commune d'Ixelles. Les familles ixelloises bénéficient donc également d'un accès gratuit internet.

Au début du confinement, l'Instruction Publique de la commune d'Ixelles a développé un site internet par école communale. Les enseignants et les directions y publient du contenu pédagogique mais aussi des vidéos ou autres messages de soutien à leurs élèves. "L'objectif est de maintenir le lien. L'école est malheureusement loin des élèves pendant le confinement. Nous souhaitons la rapprocher parce qu'elle est aussi source d'apaisement pour beaucoup. Je remercie d'ailleurs les enseignants et les directions pour l'incroyable travail qu'ils réalisent", précise Romain De Reusme.

Ces ordinateurs sont un don du Fonds Marinette de Cloedt aux écoles communales d'Ixelles. Ce Fonds, mis en place par l'ancienne échevine de l'Instruction publique, a pour objectif de venir en aide aux écoles communales Ixelloises. "Je remercie très chaleureusement la Fondation Marinette de Cloedt qui a fait don des ordinateurs aux écoles communales d’Ixelles et Proximus qui nous a mis à disposition les accès internet gratuitement pendant le confinement", conclut Romain De Reusme.