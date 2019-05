Les services de secours ont été appelés hier soir vers 18h pour deux enfants malade à Ixelles. Une ambulance a été envoyée au rez-de-chaussée d'un immeuble rue Malibran. Les victimes souffraient de mals de tête et de nausées.

Le détecteur CO des ambulanciers se déclenche immédiatement à l'arrivée des ambulanciers. Les occupants sont évacués et les fenêtres ouvertes. Les pompiers, le SMUR et Sibelga ont été appelés sur place.

Les onze personnes présentes sont examinées par le médecin. huit malades légèrement intoxiqués sont transférés vers différents hôpitaux. Leurs jours ne sont pas en danger.

La source du problème de CO est un boiler. Tous les compteurs gaz du bâtiment sont fermés et scellés par Sibelga.

L'ensemble des boilers seront soumis à un contrîole approfondi. Il seraient apparemment non-conforme.