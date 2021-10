Deux projets emblématiques de la Rénovation urbaine d’Ixelles, réalisés dans le cadre du Contrat de Quartier durable Maelbeek et du Feder, seront inaugurés lundi 11 octobre : c’est le projet L(ag)UM et le complexe " Moineaux "

" Le projet " L(ag)UM " est une toiture potagère pédagogique et expérimentale de 1.500 m2, située au-dessus du magasin Colruyt avec lequel nous avons négocié un droit de superficie. Il est pensé en tant que laboratoire et lieu de recherche-action en toiture. Une étude sera menée en partenariat avec l’ULB " nous précise Mme Nevruz Unal, Echevine de la Rénovation urbaine et des Contrats de Quartiers durables (PS).

Les chercheurs de l’université seront financés dans le cadre de la mission portée par la Rénovation urbaine sur le Fonds européens de Développement régional. "Cette toiture permettra de combler une carence dans le monde scientifique sur le thème de l’agriculture hors-sol en Région bruxelloise", poursuit l’Echevine. "Un moyen d’explorer le caractère multifonctionnel de ce type de projet, à savoir non seulement la production agricole en contexte urbain, mais aussi son impact social et environnemental ".

Pour mettre en œuvre ce projet, la Rénovation urbaine s’est dotée d’un deuxième partenaire, l’asbl Refresh-XL financé avec le même fonds. "Celle-ci s’attèlera à la production maraîchère en menant un travail didactique, pédagogique et social en soutien à un public fragilisé ", souligne Nevruz UNAL

" Le programme du Contrat de Quartier Maelbeek vient renforcer la dynamique du lieu par la construction d’un bâtiment en front de rue, sis 110 rue Gray, composé de 6 logements communaux à finalité sociale et du réaménagement d’espaces semi- publics comprenant un jardin-potager collectif ". Le front bâti valorise visuellement le jardin collectif. Le long du mur mitoyen, une structure permet l’accès en fond de parcelle, via l’impasse des Moineaux, à la toiture agricole " L(ag)UM ".

Coûts des projets

PROJET L(ag)UM : Montant total subside FEDER + RBC = 1.649.463 €

PROJET MOINEAUX : Coût global : 2.351.743,35 €