Selon la porte-parole, le parc animalier Pairi Daiza joue un rôle pédagogique primordial pour sensibiliser à la préservation de la nature et des animaux.

"Nous sommes fâchés ! Cette décision est consternante", fustige Claire Gilissen, la porte-parole du parc animalier Pairi Daiza, suite à la décision de la commune d'Ixelles d'interdire les visites scolaires dans les parcs animaliers. "Cette décision a été prise par le collège ixellois sans nous avoir concertés. Nous sommes toujours disposés à ce que nos équipes pédagogiques rencontrent ces élus s'ils souhaitent revoir leur position."

Selon elle, la communauté internationale scientifique reconnaît le rôle que les parcs animaliers comme Pairi Daiza jouent dans la sensibilisation pour préserver la nature ainsi que les différentes espèces animales. "On dépense des millions d’euros notamment via notre fondation Pairi Daiza pour participer à des programmes de recherche scientifique pour mieux comprendre par exemple la reproduction des pandas. De plus, on finance aussi la réintroduction de certains animaux en voie de disparition dans leurs habitats naturels. C'est le cas pour les aras de Spix, qui sont des perroquets bleus qui ont officiellement disparu de leur habitat naturel il y a vingt ans. Grâce à la collaboration avec plusieurs associations internationales, nous allons réintroduire ces animaux dans une réserve naturelle du Brésil au printemps 2020. On fait ce travail également à l'échelle belge. Ainsi, on retrouve dans nos Ardennes des crapauds appelés des sonneurs à ventre jaune. Et bien, on les fait se reproduire à Pairi Daiza et on les réintroduit dans les Ardennes", explique-t-elle.

Du côté de l'opposition MR au conseil communal d'Ixelles, aussi, la décision passe mal. "Nous estimons qu’il existe toute une série de moyens disponibles pour observer la vie animalière sauvage sans obliger des animaux n’étant pas originaires de Belgique à vivre ici", justifie l'échevin de l'Instruction publique Romain De Reusme (PS).

Cette mesure fera l'objet d'une interpellation lors du prochain conseil communal. "J’interpellerai la majorité ECOLO-PS sur cette décision au caractère idéologique marqué", explique le chef de groupe Gautier Calomne. "Si je suis très sensible au bien-être animal, en ce compris la question de voir vivre des animaux "sauvages" en captivité, j’estime pour ma part que ces visites peuvent être utiles précisément dans un contexte pédagogique tant sur le plan de la sensibilisation des enfants que de la conservation des espèces menacées. Libéral, je déplore la position d’interdire pour interdire et je plaide pour une approche plus positive favorisant le dialogue avec les parcs animaliers et l’accompagnement pédagogique de ces visites sur place et ensuite dans les classes (ce que font d'ailleurs déjà aujourd’hui une très grande majorité d’enseignants)."