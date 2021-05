L'école fondamentale du Petit Ari à Ixelles se met au néerlandais à la rentrée. A partir de septembre 2021, les élèves de 3ème maternelle auront cours en français la moitié du temps et en néerlandais par une enseignante bilingue l'autre moitié du temps. L'école est d'ailleurs rebaptisée "Aritje".

La directrice Véronique Marlier a eu confirmation de la création de cette classe il y a un mois et commence à en faire la publicité. "J'ai pour l'instant une capacité de 30 places pour cette classe en immersion, précise la directrice en place depuis septembre 2020. Les neufs élèves de l'actuelle 2ème maternelle sont déjà prévus. Leurs parents sont informés et ravis. D'autres élèves peuvent également s'inscrire. Il y a de la place". Si la demande d'inscriptions est plus importante que prévue l'école a la possibilité d'ouvrir une autre classe. L'espace ne manque pas dans cette école du réseau de la Wallonie-Bruxelles enseignement (ce n'est pas une école communale, NDLR). Ouverte en 2016, et rattachée à l'Athénée Royal d'Ixelles (Ari), elle ne possède que cinq classes à double niveau. Les classes ne comptent pas plus de 15 élèves. "Cette école ne réussit pas à décoller pour le moment, précise la directrice. Elle est récente et l'offre des établissements est déjà conséquente à Ixelles. Rien que dans notre rue, nous sommes trois écoles. Nous avons beaucoup d'enfants expatriés dans notre établissement, des enfants de fonctionnaires européens qui ne restent pas longtemps. Nous aimerions une certaine stabilité en attirant les enfants du quartier par exemple". La classe d'immersion est prévue pour attirer plus d'élèves dans l'établissement. Cette classe sera donc accessible aux élèves extérieurs de l'école Elle concerne la 3ème maternelle à la rentrée 2021 et s'appliquera à toutes les classes jusqu'à la sixième primaire au fil des années. Pour inscrire son enfant ou obtenir plus d'informations : fondamental.arixelles.be ou 02/626.96.24