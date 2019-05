L'enseigne a introduit un recours contre cette décision auprès de la Région bruxelloise.

La chaîne de fastfood KFC avait fait une demande de permis d'urbanisme pour s'installer au 1, chaussée d'Ixelles. Les échevins de l'Urbanisme et du Commerce Yves Rouyet (Ecolo) et Audrey Lhoest (Ecolo) ont annoncé que la commune refusait d'octroyer ce permis.

La raison de ce refus est la forte concentration d'établissement horeca dans un rayon de 100 mètres et la densité commerciale dans le quartier. "La chaussée d'Ixelles est une rue à forte concentration de commerces de type fast-food, et l’accumulation d’établissements de même type réduit la diversité de l’offre commerciale du quartier”, explique le communiqué du service commerce de la commune. En outre, “la prolifération de fast-food est de nature à nuire aux qualités urbanistiques et sociales du quartier”, ajoute encore la commune d'Ixelles.

Le collège met également en garde contre les conditions d'élevage des poules utilisées pour les produits de KFC en s'appuyant sur de nombreux reportages dénonçant les pratiques utilisées par l'enseigne.

KFC a introduit un recours contre cette décision auprès de la Région bruxelloise.