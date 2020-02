L'enseigne japonaise de prêt-à-porter Uniqlo annonce l'ouverture de son deuxième magasin à Bruxelles, et quatrième en Belgique dans le courant de l'automne 2020. Le nouveau point de vente sera situé au 4-10 de la chaussée d'Ixelles, dans le quartier de la Porte de Namur. Sur deux étages, on trouvera des vêtements pour femmes, hommes, enfants et bébés. Connu sous le nom d’Elite House, le site de 1 300m² a été entièrement reconstruit tout en respectant la façade d'origine.

"Nous sommes très heureux d'ouvrir un nouveau magasin Uniqlo à Bruxelles", annonce Kaman Leung, nouveau directeur opérationnel de la marque en Belgique. Notre magasin du centre-ville situé place de la Monnaie a été chaleureusement accueilli par nos clients. Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau point de vente dans un quartier différent, mais très dynamique de la ville."