Trois dealers ont été renvoyés devant le parquet de Bruxelles.

La police d'Ixelles a arrêté six dealers, jeudi 5 mars dernier. Trois d'entre eux (S.D.S. 22 ans, D.A., 24 ans et B.B., 23 ans) ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Lors de son interpellation, S.D.S. a été retrouvé en possession d’un peu plus de 3 000 euros qu’il avait répartis dans son sac de sport, sa veste et son portefeuille. Initialement, le suspect avait déclaré que cet argent était le salaire perçu pour avoir réalisé un déménagement, avant de se rétracter et avouer qu’il venait de vendre 150 grammes d’herbe de cannabis dans un appartement du square de Boondael.

En compagnie d’un chien spécialisé dans la détection des stupéfiants, les enquêteurs ont effectué deux perquisitions, l’une dans l’appartement où S.D.S. a procédé à une livraison d’herbe de cannabis, l’autre en son domicile situé également à Ixelles. Au lieu de livraison, les policiers ont saisi 2 000 euros, 11 pilules d’ecstasy, 185 grammes d’herbe de cannabis et 27 grammes de résine de pareille substance ainsi que 1,6 gramme de cocaïne et du matériel de conditionnement dont cinq effriteuses et des petits sachets similaires à ceux retrouvés chez S.D.S. Au domicile de ce dernier, saisie de 11 575 euros, 25 grammes d’herbe, du matériel de conditionnement ainsi que du véhicule utilisé dans la livraison des stupéfiants.

Trois personnes ont été mis à disposition du parquet du procureur du roi de Bruxelles qui a saisi un juge d’instruction. Des trois individus deux ont été libérés sous conditions et un est placé sous mandat d’arrêt.