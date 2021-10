Le Waff et le El Café sont toujours au coeur de la tourmente, depuis le 10 octobre. Pour rappel, ce sont des dizaines témoignages concernant un serveur officiant dans ces deux bars qui a mis le feu aux poudres et libéré la parole de centaines de victimes concernant les violences sexuelles dans le monde de la nuit Bruxellois, notamment via la page Instagram

Dans la nuit de samedi à dimanche, de la peinture a été projetée contre la vitrine du Waff. Cet acte de vandalisme, sans trop de conséquences à long terme puisque la peinture a rapidement été nettoyée, vient très probablement en réaction à l'évolution du dossier qui ne semble pas satisfaire les différents collectifs féministes impliqués notamment dans la manifestation de jeudi dernier. Elles y avaient demandé des actions et des gestes forts des autorités, comme une fermeture des bars (soit temporaire le temps que lumière soit faite, soit définitive). Le bourgmestre Ixellois Christos Doulkeridis (Écolo) aurait promis ladite fermeture selon une délégation de manifestante. Néanmoins, cette fermeture n'a pas eu lieu car il "ne dispose pas d'éléments de droit suffisants pour procéder à la fermeture de l'un ou l'autre établissement, parce que le Parquet ne m'a transmis aucune information à ce sujet, une instruction judiciaire étant en cours".

La pression continue de monter, malgré que des rencontres aient eu lieu entre différents protagonistes. Dans les jours passés et ceux à venir, l'administratrice du compte Instagram Balance_ton_bar s'est entretenue avec de nombreux responsables de lieux de fête Bruxellois afin de diminuer la probabilité d'agressions sexuelles dans le monde de la nuit. Parmi les mesures envisagées (et déjà existante), le plan "Angela" qui permet à une victime d'être emmenée en lieu sûr quand elle demande ce prénom au bar. Les deux parties reconnaissent cependant que cette mesure est "totalement insuffisante compte tenu de la gravité du problème et qu'un changement d'ordre profond doit s'opérer".