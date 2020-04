La commune d’Ixelles propose à ses artisans et commerçants une boutique digitale partagée pour soutenir le commerce local en période de covid-19.

La commune d’Ixelles vient de lancer "MaZone", une plateforme d’e-commerce dédiée à l’économie locale, avec livraison en mode mobilité douce.

L’objectif est de développer une solution agile, intuitive et bon marché. Ainsi, le commerçant prend connaissance du projet via un Google form qu’il peut compléter pour se préinscrire. Il est ensuite rappelé pour confirmer sa participation.

Une page Facebook servira dans un premier temps d’interface pour centraliser la prise de commande. Les commandes mettent directement en lien le consommateur et le commerçant, selon des modalités choisies par chaque commerçant.

Une fois les commandes collectées, chaque commerçant déposera ses produits dans un entrepôt communal. Les commandes sont emballées et dispatchées à vélo.

"Cette formule permet aux Ixellois de faire appel à leur commerce de proximité sans se mettre en danger. Les commerçants, de leur côté, poursuivent leurs activités en toute sécurité (respect des règles) et restent indépendants et autonomes, tout en bénéficiant d’un dispositif collectif et solidaire", explique le bourgmestre Christos Doulkeridis. "Depuis le début de la crise, nous voulions trouver une solution pour soutenir nos commerces locaux face aux entreprises internationales qui tirent encore plus profit du confinement actuel. Nous allons tester le dispositif mais j’invite déjà toutes les communes qui le souhaitent à nous rejoindre dans cette démarche: la solidarité doit aussi fonctionner à ce niveau !"

"Cette boutique en ligne s’ajoute aux mesures déjà prises par la commune d’Ixelles. Elle s’inscrit dans le Fonds de 200 000 euros qu’Ixelles a décidé de libérer pour soutenir et accompagner les commerçants en cette période de covid-19", explique de son côté l'échevine du Commerce Audrey Lhoest.

Les inscriptions se font via le lien suivant : https://forms.gle/6aTickMe7af6XXWx7