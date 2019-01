Le MR et le CDH demandent au bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) de ne plus présider le conseil communal. Cette pratique n’a plus lieu dans 14 et des 19 communes de la région bruxelloise dont les deux communes pilotées par des Ecolos (Watermael-Boitsfort et Forest). Pour les deux chefs de groupe Geoffroy Kensier (CDH) et Gautier Calomne (MR), Ixelles doit être une commune exemplaire en matière de transparence, de gouvernance et de débats publics.

"Eu égard à ce qui se passe dans la grande majorité des communes bruxelloises, nous ne comprendrions pas que le nouveau bourgmestre et la majorité PS-Ecolo refusent cette avancée démocratique." "Lors du dernier conseil communal, j’ai demandé à Christos Doulkeridis quand il comptait quitter la présidence du conseil communal, il m’a répondu que ce n’était pas à l’ordre du jour", rappelle Geoffroy Kensier.

"Raison pour laquelle nous déposons cette motion", embraye Gautier Calomne, qui invite bien évidemment Défi à se joindre à l’initiative. "Il ne s’agit en aucun cas d’une motion contre Christos Doulkeridis, c’est avant tout une question de principe et de bonne gouvernance." Pour la petite histoire, la motion déposée hier par les deux élus est la copie quasi-conforme de celle déposée en 2012 par… Ecolo via son chef de groupe Yves Rouyet, alors dans l’opposition.

Le MR, qui était dans la majorité avec le PS, avait pourtant voté contre à l'époque. "Certes", rétorque Gautier Calomne. "À l’époque, nous avions dit être prêts à évaluer la chose au regard de ce qui se faisait dans les autres communes. Force est de constater que, six ans plus tard, la situation a évolué. Nous sommes dans un mouvement global et nous ne voudrions pas qu’Ixelles ne soit pas dans le train de la bonne gouvernance…" Difficile, en effet, d’imaginer qu’Ecolo renie son engagement six ans plus tard, surtout lorsqu’il s’agit de bonne gouvernance, sujet majeur porté par Ecolo durant la campagne électorale...