Bonne nouvelle pour les aficionados de foot et de sport ! Le Melting Potes vient d’ouvrir ses portes dans la rue du Belvédère, l’artère animée du quartier Flagey, à Ixelles.

L’idée émane de Sinan Simsek. "Je suis fournisseur en accessoires téléphoniques et mon travail me permet d’avoir pas mal de temps libre", explique le jeune trentenaire. "Nous avons vu, avec mon autre associée, qu’il y avait un espace de libre en plein cœur du quartier Flagey, à la place de l’ancienne pizzeria. Nous sommes entrés en contact avec le propriétaire de l’immeuble pour exploiter le lieu et en faire un établissement dédié au sport et à la restauration. Ce genre de concept fait actuellement défaut dans le quartier."

Concrètement, le Melting Potes retransmet quotidiennement des compétitions sportives. Du football, bien sûr, mais également du tennis, du rugby et d’autres disciplines, en fonction de la demande. Les rencontres sportives sont retransmises sur six écrans géants, dont un immense installé au milieu de la salle. De bon augure en vue de l’Euro de foot qui se tient cet été…

L’établissement propose actuellement une septantaine de bières spéciales, et envisage d’atteindre prochainement la barre des 100. Les clients peuvent également se défouler aux fléchettes ou faire une partie de kicker.

Rayon restauration, le Melting Potes est fidèle à l’ancienne affectation du lieu et propose de succulentes pizzas, et ce jusqu’à 2h ou 3h du matin. "Nous avons gardé le matériel de la pizzeria qui existait ici et nos pizzas rencontrent un franc succès ! Nous proposons également des lasagnes maison, des salades, des plateaux de charcuterie et de fromage. Nous envisageons également de prochainement proposer des tapas. Nous sommes encore en période de rodage pendant environ deux semaines, le temps d’avoir un feedback de la part de notre clientèle. On regarde un peu les demandes de nos consommateurs pour s’adapter à eux", conclut Sinan.

Le Melting Potes, 16 rue du Belvédère à Ixelles. Ouvert du mardi au jeudi de 18 h à 2 h, le vendredi et samedi de 18 h à 3 h et le dimanche de 18 h à 23 h 30.