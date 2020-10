Bonne nouvelle pour les riverains du quartier Washington : le collège d’urbanisme, l’instance d’appel en matière de permis, a donné raison à la commune d’Ixelles dans le dossier Washington/Hector Denis. Ce vaste projet immobilier porté par la société VV Résidence prévoit la rénovation de l’hôtel de maître, la démolition de ses dépendances historiques et de l’immeuble moderniste et la construction d’un ensemble de quatre nouveaux immeubles comportant 49 appartements et d’un parking souterrain de 66 emplacements.

Un projet vu d'un très mauvais oeil par les riverains, soutenus par la commune, au vu de la densité du bâti existant dans le quartier.

Le dossier avec été examiné lors de la commission de concertation du 3 juillet 2019. Malgré un avis défavorable de la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS), de la commune d’Ixelles, de Bruxelles Environnement et de la Direction Patrimoine Culturel, l’administration régionale de l’Urbanisme avait néanmoins délivré le permis.

Le 24 janvier dernier, la commune d’Ixelles avait dès lors introduit un recours contre cette décision. "Atteinte au patrimoine, constructions dans un jardin planté de grands arbres, vaste parking souterrain, densité trop élevée, etc. Les critiques étaient nombreuses. Il appartient maintenant au gouvernement bruxellois de se prononcer", explique Yves Rouyet (Ecolo), échevin de l'Urbanisme.

Le Collège d’Urbanisme a donc donné raison à la commune et aux riverains dans un avis rendu en septembre 2020. Le gouvernement dispose de 30 jours pour prendre attitude. La décision est donc attendue dans les jours à venir.