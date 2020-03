La caisse a été forcée et les tablettes qui servent pour les livraisons ont été volées.

Les gérant du restaurant les Super Filles du Tram, situé rue Lesbroussart à Flagey, ont eu une très mauvaise surprise ce mercredi matin. Des malfrats ont fracturé la porte d'entrée pour forcer la caisse. Une mésaventure dont se seraient bien passés les gérants qui subissent déjà la crise du coronavirus de plein fouet.

© DR



"Super période pour en plus venir nous cambrioler ! Évidemment la caisse a été forcée et on nous a aussi volé nos tablettes qui servent pour les livraisons. Normalement nous allons pouvoir régler la situation et assurer malgré tout vos commandes", explique le restaurant.