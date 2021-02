Le site Agnès Varda, anciennement connu comme les Potagers Ernotte, est une parcelle verdoyante mais laissée en grande partie à l’état de "friche". L’actuelle majorité a décidé d’entamer la valorisation de ces espaces verts. Sur 35 000 m² de terrain, environ 20 000 m² seront des espaces naturels revalorisés, ce qui devrait permettre aux habitants de profiter davantage des lieux.

Pour Christos Doulkeridis (Ecolo), bourgmestre d’Ixelles, "la priorité est de préserver une bonne fois pour toute le caractère naturel du site qui a été menacé par le passé, tout en le rendant plus attractif pour l’ensemble des riverains". Un potager déjà présent sur le site sera conservé et valorisé pour favoriser son intérêt pédagogique. Le reste du terrain devra permettre la création d’un équipement en lien avec la nature ainsi que de logements sociaux et à caractère social.

© D.R.

"Ce projet répond à deux enjeux majeurs à Ixelles, comme dans toute la Région bruxelloise, préserver des espaces verts et créer du logement. Du reste, c’est la participation citoyenne qui définira plus amplement l’avenir du site", précise Anaïs Camus (Ecolo), échevine des Propriétés communales, à la manœuvre du projet.

Le terrain se trouve à la lisière de Watermael-Boitsfort, à deux pas des logements sociaux du site Akarova. Le bureau Suède 36 va notamment solliciter l’avis des riverains ixellois mais aussi boitsfortois, des potagistes et des autres ASBL locales. Parallèlement à l’étude de définition du site, le Plan Particulier d’Affectation du sol (PPAS), le Rapport d’Incidence Environnementale (RIE) et le projet paysager du site sont pilotés par l’échevin de l’Urbanisme, Yves Rouyet (Ecolo).