C'est une décision du collège d'Ixelles: les élèves de l’enseignement public de la commune d’Ixelles ne pourront plus visiter des zoos comme Pairi Daiza ou le Monde sauvage d’Aywaille dans le cadre d'une sortie scolaire, révèle La Capitale. Voir des animaux sauvages en captivité n’a aucune valeur pédagogique, estime le collège communal ixellois.

"Nous ne sommes pas opposés au concept de parc animalier en particulier. Nous ne portons pas de jugement sur les initiatives personnelles et chacun est libre d’y aller hors des heures scolaires. Nous n’avons même pas fait la liste des parcs à ne pas visiter. Nous estimons simplement qu’il existe tout une série de moyens disponibles pour observer la vie animalière sauvage sans obliger des animaux n’étant pas originaires de Belgique à vivre ici", a expliqué l'échevin de l'Instruction publique Romain De Reusme (PS).

Du côté de l'opposition, Objectif XL s'insurge de cette interdiction. "Les leçons en classe et puis l’observation des sujets étudiés ont toujours fait partie des méthodes pédagogiques. C’est vraiment regrettable de priver des enfants de cette expérience du zoo tant on connait l’attachement des enfants au monde des animaux", expliquent Kathrine Jacobs et Geoffroy Kensier. Ils rappellent que ces dernières années la législation et la réglementation a évolué pour éviter la maltraitance animale, mieux protéger les animaux et garantir leur bien-être. Et les deux conseillers de l’opposition de s’interroger si le moteur de la majorité Ecolo - PS n’est pas le principe de l’interdiction: "Interdiction de la publicité contraire aux valeurs de la commune sans les définir et donc sans base légale, interdiction des terrasses, et maintenant interdiction d’observer les pandas Tian Bao, Bao Di et Bao Mei, tous les trois nés au parc Pairi Daiza !"