Dans le cadre d'un plan hiver, la commune d'Ixelles met en place une série de mesures "pour soutenir les plus précaires en cette période hivernale, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons", précise Audrey Lhoest (Ecolo), échevine de la santé et des affaires sociales de la commune d'Ixelles.

La première mesure concerne les personnes âgées, fragilisées ou à mobilité réduite, qui se trouvent dans l’impossibilité de sortir de chez elles. Elles peuvent recevoir des repas à domicile sur demande téléphonique auprès du service des Affaires sociales Rue de la Crèche 6 (3ème étage) via le 02/515.60.04. Elles ont également, en cette période de crise, la possibilité d’en faire la demande auprès du numéro vert : 0800/350.58 ;

Les autres mesures sont destinées essentiellement aux personnes sans-abri. Les restaurants communaux (Resto-club Boondael, chaussée de Boondael 482 et Restaurant Vandenbroeck, rue Vandenbroeck 58) restent ouverts du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30. Les personnes précarisées ou vivant dans la rue, peuvent s’y arrêter et prendre une boisson chaude.

Les services de la Solidarité et de la Prévention organisent un soutien à "l’accueil de jour" en partenariat avec tout un réseau actif sur le territoire communal, pour que les personnes sans-domicile fixe bénéficient : de boissons chaudes, de pain et de collations, de douches, avec le soutien de l’équipe de l’ASBL Rolling douche, de vêtements de rechange dans le vestiaire social, de la possibilité de faire nettoyer leurs effets personnels grâce à la mobilisation de l’ASBL Bulles, des premiers soins d’une équipe de la Croix Rouge et enfin, d’un encadrement par une équipe pluridisciplinaire de professionnels issus de différents services communaux (médiation sociale, éducateurs de rue, gardiens de la paix, prévention, service social du CPAS).

Les assistants sociaux du service des Affaires sociales et le service de la médiation sociale travaillent en étroite collaboration avec les équipes des éducateurs de rue, des gardiens de la paix et des médiateurs de nuit afin d’apporter le soutien et l’accompagnement social et administratif nécessaires aux personnes vivant dans la rue. Les éducateurs de rue et les médiateurs de nuit, avec l'ASBL Refresh, sont également présents pour accompagner, écouter et la distribuer des boissons chaudes directement dans la rue.

Les services de la Prévention, des Propriétés communales et de la Rénovation Urbaine mettent en oeuvre des conventions d’occupation précaire afin de maintenir en logement des personnes en difficultés dans l’attente d’une résolution de leur situation administrative et sociale.

La commune travaille bien entendu en partenariat avec le CPAS en ce qui concerne, entre autres, la distribution de colis alimentaires, l’accueil de jour où des assistants sociaux du CPAS sont présents et assurent un suivi pour les personnes demandeuses. Le CPAS dispose également d’un "service d’aide aux familles" qui peut aider les personnes à domicile en assurant une aide quotidienne (démarches administratives, courses, entretien courant des pièces habitées etc…).