L'ancien champion de boxe s'est rendu en Guinée dans le seul et unique but de présenter le fruit du travail de son ONG Fight for Africa

L'annonce de la candidature présidentielle en Guinée du premier échevin ixellois Béa Diallo a fait grand bruit toute la journée. Mais, selon nos informations, l'ancien champion de boxe n'a pour le moment aucune intention de briguer la présidence.

Selon Nabil Messaoudi, échevin PS à Ixelles qui s'est entretenu avec le principal intéressé en milieu d'après-midi, Béa Diallo n'a aucune intention de quitter son poste d'échevin. "Le message qu'il souhaite faire passer est que sa mission première reste son échevinat dans la commune d'Ixelles. Il a reçu la confiance des électeurs ixellois lors des élections communales de 2018 et n'a aucune intention de tromper l'électeur", assure Nabil Messaoudi.

"Il nous a assurés que s'il s'était rendu en Guinée pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre, il nous aurait prévenu au préalable. Alors certes, selon moi il garde cette idée dans un coin de la tête depuis pas mal de temps, mais le scrutin de décembre prochain est trop prématuré d'autant qu'il veut continuer son travail à Ixelles et qu'il n'a pas d'équipe suffisamment solide que pour mener campagne en Guinée", poursuit-il.

Béa Diallo s'est donc rendu mardi dernier à Conakry dans le seul et unique but de présenter le fruit du travail de son ONG Fight for Africa. Il souhaite y développer deux centres de formation pour les jeunes peu qualifiés.

Il n'empêche, la communication dont a fait preuve le premier échevin ixellois demeure incompréhensible. Il a ainsi déclaré dans La Capitale, mot pour mot : "Oui, je suis candidat à la présidence, si la population guinéenne pense que je peux incarner cette troisième voie et si la situation politique l’exige.Alors oui, je prendrai mes responsabilités pour tirer la Guinée vers le haut. C’est un défi énorme que je suis prêt à relever pour le bien des Guinéens", avant de finalement expliquer, via Nabil Messaoudi qu'il n'en est rien.

Béa Diallo devait clarifier la situation lors d'une conférence de presse depuis Conakry sur le coup de 14h, mais trois heures plus tard, celle-ci n'avait toujours pas démarré. Le premier échevin est certes un grand champion de boxe, mais pas de la com'...