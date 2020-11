Cette semaine, 211 artistes à Ixelles recevront une prime de 1.000 euros et 82 organisations culturelles bénéficieront d’un soutien financier de 1.500 euros. Le collège ixellois a validé l’octroi de primes, à l’initiative des échevins de la culture, Ken Ndiaye (Ecolo) et Els Gossé (Groen), pour donner un coup de pouce au secteur culturel et pallier aux préjudices économiques subis en ces temps difficiles.

"L’accès à la Culture et l’aide aux acteurs culturels restent plus que jamais l’une des priorités de la commune face à la crise Covid", explique le bourgmestre, Christos Doulkeridis (Ecolo).

En plus des mesures prises ces derniers mois, impliquant diverses initiatives pour garantir le maintien des activités culturelles en toute sécurité (festival Staycation, animations artistiques en rue, dérogations accordées aux salles de spectacles avec un protocole de distanciation, etc.), un soutien financier a maintenant été accordé aux opérateurs par la commune d’Ixelles.

"Le secteur culturel a été très durement touché. Ixelles, commune culturelle, compte sur son territoire un grand nombre d’espaces dynamiques et d'artistes de talent. Il est de notre devoir de les aider", expliquent Els Gossé et Ken Ndiaye.

Dès le mois de septembre, les artistes ainsi que les organisations culturelles ixelloises ont pu introduire une demande pour recevoir une prime compensatoire. Cette aide a été accordée en plus des mesures de soutien octroyé par d'autres niveaux de pouvoirs. Au niveau communal, un budget total de 344.000 euros a ainsi été alloué pour le secteur culturel.