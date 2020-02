Devant un salon de coiffure de la Galerie Matonge à Ixelles, un sac blanc fait parler de lui ce jeudi matin. En effet, les commerces n'ont pas le droit de mettre leurs déchets dans un sac pour déchets ménagers. Une énième infraction dans le quartier, phénomène contre lequel la commune et Bruxelles Propreté tentent de lutter.

"On est arrivés ce matin pour ouvrir le magasin et le sac blanc était là", se défend le gérant du salon de coiffure qui assure que ce n'est pas le sien. Pour déterminer le coupable, M.K., agent de Bruxelles Propreté n'hésite pas. Il enfile ses gants pour vétérinaire, déchire le sac blanc et le fouille pour trouver des preuves. Parmi les déchets: des canettes, des bouteilles en verre et...Une bouteille de shampooing spécifique. "C'est vous qui utilisez ce produit?", demande M.K. dans chaque salon de la galerie. À la fin de sa ronde, il n'aura pas trouvé le propriétaire du sac. "Dans ces cas-là, on organise des patrouilles plus régulièrement dans le coin ou on fait des planques", explique Jolanta Bogdanska, responsable des agents de la cellule propreté d'Ixelles.

Depuis le début de la matinée, M.K. a sillonné dans les rues de Matonge et a fouillé de nombreux sacs qui présentaient une infraction. Ce dernier opère dans le cadre de l'Action Propreté pour le quartier Matonge, lancée le 9 janvier dernier afin de sensibiliser les habitants du quartier et les commerçants sur leurs droits et obligations en matière de Propreté publique. La mise en place de cette opération, est le fruit de la collaboration entre le service de la Propreté publique ixelloise, les agents constatateurs de la commune et de la Région bruxelloise et la police ixelloise, mais aussi grâce aux Gardiens de la Paix et à la cellule de sanctions administratives de la commune.

La dernière action aura lieu ce samedi 22 février, de 10h à 12h. Ensuite, la commune pourra dresser le bilan complet de cette opération. Actuellement, la commune peut déjà affirmer que près de 800 PV ont été dressés lors de ces patrouilles.

"Les habitants de Matonge veulent réellement que leur quartier devienne beaucoup plus propre. Il y a beaucoup de problèmes avec les commerçants. On les comprend mais on leur apporte des solutions. On a vérifié leur contrat d'enlèvement avec Bruxelles Propreté ou d'autres sociétés privées et on a réalisé que beaucoup n'en avaient pas. On a réglé ce problème en les informant bien des possibilités", explique l'échevin de la Propreté Nabil Messaoudi (PS). Après Matongé, l'édile veut s'attaquer à la place Flagey.