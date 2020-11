La crise sanitaire n’aura pas épargné le Marché de Noël édition 2020 en pleine préparation à Ixelles.

Contraints d'annuler l'événement initialement prévu Place Flagey, la commune d’Ixelles et l’ASBL Fais-le toi-même proposent aux Ixellois une alternative virtuelle.

Ainsi, il est désormais possible, depuis ce lundi 16 novembre, et jusqu’au 23 décembre, de commander ses cadeaux de Noël sur le nouvel e-shop consacré à la création durable et aux entrepreneurs locaux à l’adresse que vous retrouvez ici.

"Pour soutenir le secteur, tout est prévu : coordination et prise en charge du shooting photo des créations, mise en ligne des produits, gestion du stock et du dispatching, et livraison en mode doux pour l’environnement : à vélo sur Bruxelles, ou en click and collect à Ixelles ou Saint-Gilles", explique Audrey Lhoest (Ecolo), échevine du Commerce et du Développement économique.

"Avec ce marché virtuel, la commune d’Ixelles et Fais-le toi-même veulent mettre en lumière les entrepreneurs et porteurs de projets qui se bougent pour un autre modèle d’économie, plus durable. Et cette année en particulier, crise sanitaire oblige, le souhait est de soutenir plus que jamais tout un secteur de petits indépendants qui se donnent à fond", conclut-elle.