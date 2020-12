Le père de famille, Didier, a fait part de son indignation sur les réseaux sociaux suite à un cas de délation dont a été victime sa femme et sa fille. "", peut-on lire dans le témoignage de Didier.

"Trois minutes plus tard arrivent trois voitures de police d’Ixelles et neuf agents. A ma surprise, il me font savoir qu’ils doivent m’interroger sur un salon de coiffure clandestin installé chez moi. Après 20 minutes d’explications et mon contrôle d’identité, ils m’ont fait savoir qu’il s’agissait d’une délation, et qu’ils se devaient d’intervenir. Même si ceux-ci ont été respectueux et stupéfaits de la situation, cela a quand même surpris ma famille et tout mon voisinage. Vous savez maintenant à quoi sert une partie de l’argent de nos impôts. Pour ceux qui y voient un problème de racisme, je n’y vois qu’une race d’humains aigris et de cons. Je conseille à ces délateurs nostalgiques des périodes de guerre de plutôt aller supporter nos commerçants à l’agonie, restaurateurs, coiffeurs, esthéticiens, et tous ceux que j’oublie."

Contacté, le porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles confirme les faits. "Je confirme que nos équipes ont été envoyées pour un prétendu salon de coiffure clandestin, mais sur place il n'y avait rien à signaler", conclut Olivier Slosse.