Le chauffeur du bus est en état de choc.

Un accident mortel s'est produit ce vendredi soir à Ixelles. Un piéton a été fauché par un bus de la Stib vers 18h38. "On a été appelé pour un accident de roulage. Un piéton se trouvait sous un bus. La personne est décédée", indique Ilse Van de keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

Les circonstances du drame ne sont pour le moment pas connues. Les versions divergent selon les témoins. "Les circonstances ne sont pas très claires effectivement. Cela reste à déterminer", confirme Ilse Van de kerre.





Plusieurs arrêts ne sont plus déservis pour le moment. C'est le cas de Flagey et Malibran. Les bus impactés sont le 71, le 60, le 59 et le 38.

Le chauffeur de bus a été envoyé à l'hôpital. Il était en état de choc explique, de son côté, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.