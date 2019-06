Un suspect a été arrêté dans l'affaire concernant la mort d'un homme à Matonge en mai dernier, a confirmé le parquet de Bruxelles, à la suite d'une information de Sudpresse.

"Il a été inculpé de meurtre et comparaît ce mercredi devant la chambre du conseil", a précisé le parquet. Le 26 mai dernier, une agression mortelle a été commise dans le quartier Matonge à Ixelles. Un homme, Dieudonné Bula, avait été hospitalisé dans un état grave et succombé à ses blessures le lendemain. Un homme s'est rendu aux autorités le 13 juin dernier, avouant avoir porté au moins un coup de couteau à Dieudonné Bula, surnommé "Dido", rapportait mercredi Sudpresse. Un suspect a été interpellé et inculpé pour meurtre. Il comparaît ce mercredi devant la chambre du conseil de Bruxelles.

"L'enquête suit toutefois son cours", a précisé le parquet. Selon Sudpresse, d'autres suspects sont recherchés et l'origine de l'agression pourrait être un règlement de comptes entre membres de bandes urbaines.

Le 26 mai dernier, vers 18h30, un homme a été victime de coups de couteau sur la chaussée de Wavre, au croisement avec la rue d'Edimbourg, dans le quartier Matonge à Ixelles. La victime, Dieudonné Bula, un homme âgé de 32 ans, a été grièvement blessé. Il est décédé le lendemain à l'hôpital.