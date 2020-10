Les projets doivent être favorables à l'environnement et l'amélioration du cadre de vie, à la cohésion sociale et le vivre ensemble et à l'économie locale et l'emploi de qualité. Les projets peuvent être de deux types : des projets "main à la pâte" mis en œuvre par les porteurs et porteuses de projets (budget max 2.500 euros) et des projets "main dans la main" mis en œuvre par les services communaux (budget max 25.000 euros).

Ces projets seront soumis au vote des Ixellois qui choisiront leurs projets favoris.

L’appel à projets est ouvert de ce lundi 19 octobre au 11 décembre 2020 à tout habitant de la commune ou qui a un lien avec Ixelles, aux collectifs d'habitants, aux comités de quartier (ASBL ou association de fait), aux associations actives sur le territoire d'Ixelles ainsi qu’aux écoles.

Le règlement et toutes les informations relatives à ce premier budget participatif sont disponibles sur la plateforme https://ixelles.proximitybelgium.be. Vous pourrez y trouver également les dossiers de candidatures à remplir qui pourront être soumis via cette plateforme ou directement à la Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue (quartier Flagey).