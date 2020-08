Construite en 1904, la piscine d’Ixelles se démarque par son architecture sans pareil. Mais après plus de cent ans d’existence, elle mérite bien quelques travaux de rénovation. "Le bâtiment a bougé au moment de sa construction donc il y a d’énormes fissures. Il est stable mais il est détérioré", explique Nicolas Lambiotte, chef de projet chez Beliris, l’organe chargé des travaux publics à Bruxelles.

Mais pas question de la moderniser à outrance, l’objectif est de préserver au maximum les éléments qui datent de l’époque de sa construction. "Une partie du carrelage est encore d’origine, on va essayer de le récupérer", indique Elien De Swaef, porte-parole de Beliris. Les 147 cabines qui donnent sur la piscine seront démontées et restaurées comme à l’époque, avec des portes en bois. La structure métallique sera également conservée.

La seconde phase du chantier visera à assurer les conditions d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’à améliorer l’utilisation du bâtiment et le confort des nageurs, notamment en installant des cabines de groupe et en rendant la piscine accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les travaux ont commencé début août, après un an de fermeture de la piscine. Ils devraient coûter 8,5 millions d’euros. La fin du chantier est prévue pour l’été 2022.