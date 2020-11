Comment appelait-on les personnes qui récupéraient les bouteilles de champagne usagées pour les ramener dans les brasseries de lambic et les remplir de gueuze ? Vous connaissez la réponse ? Répondez à la question et Jean, le patron du Moeder Lambic (version centre-ville), vous offrira un demi de gueuze. Chloé et ses donuts du Sablon, Patrice et son poisson du quartier De Wand, Manu et ses frites de Neder, Cyrielle et ses frusques du boulevard de Waterloo ont toutes et tous joué le jeu du "bon cadeau".

Mieux, ces commerçants, et bien d’autres encore, vous permettront de gagner 5 euros de bon d’achat pour toute tranche d’achat de 25 euros.

Très concrètement, pour chaque achat via le site internet www.commercelocal.be, la Ville de Bruxelles majore de 20 % le montant du chèque cadeau. Une personne qui achète quatre bons cadeaux de 25 euros dans un commerce bruxellois pourra donc y dépenser pour une valeur de 120 euros. Les soldes avant l’heure, en quelque sorte… C’est surtout une façon tout à fait judicieuse de promouvoir le commerce local en période de crise aiguë due à la pandémie de Covid-19. Et de faire la nique à Amazon…

Pour mettre en sauce cette opération séduction, la Ville de Bruxelles a mis les petits plats dans les grands en créant une plateforme internet recensant les commerçants participant, dont la liste s’agrandit de jour en jour.

Plusieurs capsules vidéo façon Konbini permettent de découvrir la personnalité des commerçants participants via un petit jeu de questions-réponses joliment décalé. Regardez jusqu’au bout, la question bonus arrive à la fin.

La Ville a budgétisé l’opération à hauteur de 500 000 euros. Ce qui fait 100 000 bons d’achat de 5 euros. De quoi se faire plaisir. "Ce site web est cours d’adaptation pour devenir le site vitrine du commerce local à Bruxelles, sans pour autant devenir un annuaire. Il raconte la vie des quartiers commerçants, liste les commerces qui font des livraisons, promeut le message d’accessibilité quartier par quartier, laisse la parole à des commerçants emblématiques, etc.", se réjouit l’échevin bruxellois en charge du Commerce Fabian Maingain (Défi).