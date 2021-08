"J’essaie de convaincre un maximum de personnes", "c’est un choix personnel" : l’avis des Molenbeekois sur la vaccination Bruxelles Ro.Ma. © Benoit Vanzeveren

Sur un banc du parvis Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek, Ichem, Khalifa et Saidi profitent des rares rayons de soleil de ce lundi. Le premier est vacciné, le second est contre la vaccination, et le troisième vient d’être rétabli du coronavirus et n’est pas vacciné. "Nous ne sommes pas d’accord à propos du vaccin, mais on reste bien sûr amis", sourit Ichem, " un des premiers à recevoir le vaccin".