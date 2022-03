Janet, expulsée de son logement pour "mauvais comportement" : "les logements sociaux sont des dictateurs" Bruxelles Sylvain Anciaux © BELGA

C’est un conflit entre voisins des plus classiques qui a entraîné Janet dans un engrenage dont elle connaît aujourd’hui l’issue. "En 2018, ma voisine de palier consommait de la drogue, il y avait des émanations jusque dans mon appartement, si bien que mon médecin a un jour cru en me consultant que j’avais fumé un joint." Elles vont alors, avec le Foyer du Sud, devant la justice de paix qui décrète que la voisine doit quitter les lieux, et que Janet mérite quelques milliers d’euros pour dommage moral.