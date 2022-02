Boulangerie-brasserie, qu’est-ce que ça veut dire ? "On travaille sur l’économie circulaire et l’idée est de faire la boucle entre la bière et le pain", explique Bertrand, le gérant. "On sait que le pain représente 20% du gaspillage alimentaire et pour lutter contre, nous avons décidé de lancer ce concept de boulangerie-brasserie à Bruxelles", ajoute-t-il.

Mais tout d’abord, petite présentation : Bertrand est un ancien employé dans le secteur de la coopération développement dans les institutions européennes à Bruxelles. Son frère Maxime, ancien ingénieur, s’est reconverti en boulanger et sa compagne Morane, ancienne docteure en biologie, s’est reconvertie en brasseuse. Ils viennent tous les deux de Paris pour se lancer avec Bertrand, et Carole, sa compagne, qui a également contribué au projet. Soulignons, que le métier de brasseur est majoritairement occupé par les hommes et pourtant historiquement, la bière a été inventée par des femmes. Et Morane compte bien revenir aux bases.

Et Janine ? Et bien c’est le prénom de la grand-mère de Bertrand et Maxime.

© GUILLAUME JC

Janine a d’abord été sélectionnée par un incubateur de projet, Greenlab, en 2020. Après avoir gagné le prix du public, la boulangerie-brasserie gagne en visibilité et s’installe à Forest, dans le quartier de l’Altitude 100. "En parallèle, on brasse nos bières dans la brasserie de l’Annexe. Notre but est de les brasser nous-même dans nos propres cuves", explique Bertrand. Janine intègre alors CoHop, une brasserie partagée à Etterbeek. "On aura un grand atelier de production et un bar". L’ouverture est prévue en avril.

Quelle est la particularité des bières Janine ?

"On récupère les invendues de pains qu’on intègre dans nos bières. Dans nos recettes on remplace 15% du malt par du pain invendus. On récupère aussi les drêches (résidus de malt utilisé) qui sont jetées par la majorité des microbrasseries. On les sèche et on les intègre dans notre pain", explique Bertrand. Alors pas de panique, la bière goûte bien la bière et non le pain, nous assure Bertrand. Et si vous ne voulez pas attendre le mois d'avril pour goûter à leurs différentes bières, elles sont en vente dans la boulangerie-brasserie de Forest.