Neuf policiers ont été blessés lors de la manifestation contre les mesures sanitaires. De nombreux casseurs seront encore arrêtés.

Les stigmates des débordements survenus lors de la manifestation contre les mesures sanitaires étaient encore bien visibles dans les rues de Bruxelles ce lundi. Des scènes dignes de guérilla urbaine circulent sur les réseaux sociaux, avec des voitures de police détruites et des magasins pillés. On peut ainsi voir une voiture banalisée se faire démolir par des casseurs munis de matraques, de barres de fer et de panneaux de signalisation. Les vitres ont été totalement démolies. Idem pour une camionnette de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles prise au piège sur la petite ceinture mais de laquelle les policiers sont parvenus à s’extirper in extremis.

Plus interpellant : deux voitures de la brigade canine de la zone de police Bruxelles Nord ont également été endommagées, avec un chien policier pris au piège dans le véhicule. "Le chien se trouvait dans un véhicule situé en face de la maison communale de Saint-Josse lorsque les casseurs ont démoli les vitres. Il a été rapidement secouru par les policiers du dispositif local situé à proximité et ne souffre d’aucune blessure", assure Audrey Dereymaecker, porte-parole de la zone Bruno. "Concernant le bilan humain, nous avons trois policiers légèrement blessés, dont deux du service trafic qui géraient la fermeture des voiries, et un collègue du service d’ordre qui a reçu un projectile sur le pied."