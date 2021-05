À la rencontre de ces deux Bruxellois qui ont décidé d'habiter sur l'eau.

Mardi, 19h20. Nous arrivons un peu plus tôt que prévu à notre lieu de rendez-vous avec Jean-François, toujours sur la terrasse du clubhouse du Bryc (Bruxelles Royal Yacht Club). Situé entre le domaine royal de Laeken et un incinérateur (Bruxelles-Energie), ce port accueille un club sportif, mais également des résidents qui vivent essentiellement sur leur bateau. Quelques instants plus tard, Jean-François, administrateur du club, nous rejoint pour raconter la vie sur un bateau.

Il nous accompagne jusqu’à son “domicile”, qui se trouve actuellement dans un… hangar.