Le vote est clôturé! L’artiste Muriel Orange (artiste et enseignante) a été sélectionnée pour la réalisation du 1090e costume du Manneken Pis offert par Jette. C’est désormais la tradition : les communes bruxelloises offrent les costumes au numéro de leur code postal. Après Ixelles, Etterbeek, Ganshoren, Koekelberg… c’est au tour de Jette. Et puis ce sera Neder-Over-Heembeek, Haren, Evere...

Une parade jettoise

Un concours avait été lancé le mois dernier avec trois esquisses. Au total, 1.887 personnes ont participé… avec 1.117 voix en faveur du costume de Muriel Orange. Cette tenue est riche en références jettoises. On y retrouve une guitare , une salopette et un t-shirt jaune en référence à Boule et Bill (l’auteur Jean Roba étant jettois) et des dessins de nuages pour Magritte (l’artiste a demeuré dans la commune, et sa maison est aujourd’hui visitable dans le quartier Esseghem)

La cérémonie sera organisée ce 25 mai sur la Grand-Place. Le cortège partira à 11h30, "accompagné par un géant jettois, un géant bruxellois et la fanfare du Meyboom".

© D.R.

© Muriel Orange