L’expulsion des 180 réfugiés qui occupent le bâtiment de l’Action Damien à Jette n’aura finalement pas lieu, a-t-on appris hier. Une bonne nouvelle qui n'en est pas vraiment une selon Action Damien. L'association déplore l'absence de lieu d'accueil pour les squatteurs de l'immeuble inoccupé de la rue Longtin.

"Au vu de la gravité de la situation et des risques pour la santé et la sécurité des squatteurs, il s’agit d’une véritable crise humanitaire qui a lieu à la rue Longtin. Ce constat avait déjà été confirmé fin octobre par le juge de paix qui parlait alors d'une "nécessité absolue" d'évacuer le bâtiment", indique Action Damien dans un communiqué.

Des options sont sur la table depuis plusieurs semaines notamment des lieux d'accueil à Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek et Koekelberg. Vendredi dernier, l'évacuation du bâtiment a cependant à nouveau dû être reportée. "Malheureusement, il semble que les autorités compétentes ne parviennent pas à fournir de lieu d’accueil approprié aux squatteurs. Plusieurs échéances et promesses n'ont pas été respectées et les choses avancent lentement. Nous sommes dès lors très préoccupés par l'absence de solution ", précise Ludo Van den Kerckhove, CEO d’Action Damien.

L'organisation se dit très inquiète à propos de la situation dans le bâtiment, où bien trop de personnes vivent dans des conditions dangereuses. "Il est navrant de constater que les autorités compétentes n'agissent pas sans l'intervention continue d’Action Damien qui s’y attèle sans relâche. Cela impose une charge énorme à l'organisation et comporte des risques sérieux que nous ne pouvons plus supporter. Le gouvernement continue de compter sur Action Damien alors la situation dépasse complètement nos capacités, ajoute Ludo Van den Kerckhove. En attendant, notre organisation est grandement mise à l'épreuve sur le plan émotionnel, moral et financier. Nous sommes actuellement en concertation avec les autorités compétentes au sujet de mesures transitoires d’urgence, mais il est minuit moins une."