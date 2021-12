Après Woluwe-Saint-Lambert, c’est Jette qui annonce augmenter son précompte immobilier (PRI). Actuellement, le PRI est fixé à 3.640 centimes additionnels, à savoir un des taux les plus élevés de la Région bruxelloise. La majorité CDH-Écolo-MR a pris la décision de le faire passer à 3.890 centimes additionnels… à savoir le plus haut de la Région. Jusqu’à présent la première place était occupée par Schaerbeek avec un taux fixé à 3810 centimes additionnels.

Le bourgmestre Hervé Doyen (CDH) veut toutefois nuancer cette première position sur le podium fiscal. "Se comparer avec d’autres communes, c’est comparer des pommes et des poires. Les valeurs cadastrales sont bien plus basses à Jette que dans le centre. Je rappelle qu’à Jette il n’y a que très peu de bureaux en comparaison à d’autres communes. Or, ce sont ces taxes pour bureaux qui rapportent énormément." (...)