La police lance un avis de recherche afin de retrouver les deux auteurs de ce vol à main armée. Un individu profite de l'entrée d'un client pour entrer dans le commerce. Son complice, quant à lui, maintient la porte automatique ouverte. Le premier auteur se dirige directement vers le comptoir en pointant son arme vers le pharmacien, la main droite sur la crosse et la gauche sur le canon de l'arme. L'auteur est très nerveux. Il exige à la victime de mettre les mains en l'air et de ne pas bouger. Le second jette un sac en plastic au braqueur mais le sac retombe pratiquement à ses pieds. Le malfrat armé revient alors sur ses pas, il maintient son arme par le canon et saisit le sac au sol avec sa main droite. Il revient vers le comptoir et réclame l'argent de la caisse. Pendant ce temps, le 2ème auteur fait fuir le client vers l'extérieur. Une fois le butin en leurs possession, les auteurs prennent la fuite.

Le 1er auteur est de corpulence normale. Au moment des faits, il portait des vêtements de sport foncés et des baskets noires à semelle blanche.

Le 2ème auteur portait un pantalon de training gris clair, une veste de sport noire et des baskets blanches et grises.

Les enquêteurs demandent également au jeune client et témoin de se manifester. Il est âgé d'une vingtaine d'années et mesure environ 1m75. Il est de corpulence mince et a les cheveux foncés. Il était vêtu d'un pantalon en jeans bleu, d'un sweat à capuche gris et d'une veste noire sans manches dont la partie supérieure est brillante.

Si vous reconnaissez ces deux auteurs ou ce client témoin ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.