La commission de concertation a eu lieu ce matin. L'occasion pour les riverains de donner leur avis.

La salle accueillant la commission de concertation s'est rapidement remplie ce lundi matin. Et pour cause, le premier dossier de la journée est celui du projet de centre cultuel et culturel de l'ASBL Averroes. Celle-ci vise la construction d'une mosquée avec deux salles de prières pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes chacune ainsi qu'une salle de fête, une salle de sport et des logements sur le terrain qu'elle possède rue Esseghem, à côté de Lojega (fusion du Foyer Jettois et des Villas de Ganshoren).

En première partie de séance, Boukber Macbahi, l'imam porteur du projet a tenu a recontextualiser les choses. "Ce projet a une âme. La construction d'une mosquée est indispensable à Jette puisqu'il n'y en a pas d'autre dans la commune alors que plus ou moins 20% des Jettois(es) sont musulman(e)s. Les autres infrastructures ne sont pas le fruit de notre volonté personnelle : nous avons consulté la population, les jeunes et les moins jeunes. Ce sont eux qui nous fait part de leur besoin d'un salle de sport par exemple." Il a ensuite rappelé que le centre serait ouvert à tous et toutes : "Il n'y aura pas de conditions d'accès. Que vous portiez le foulard ou une mini-jupe, tout le monde est bienvenu."

Lojega, le collectif Jules Lahaye, le comité de quartier Magritte se sont ensuite exprimés, soulignant les mêmes interrogations. D'abord, concernant le gabarit du projet, jugé trop important pour le quartier. Ensuite, concernant les nuisances sonores et les problèmes de mobilité qu'une telle construction était susceptible d'engendrer. "La fréquentation du lieu va considérablement augmenter la circulation dans le quartier. Où est-ce que tous ces gens vont se garer ? Le projet ne prévoit pas de places de parking en suffisance." Les collectifs se sont également interrogés sur l'emprise au sol du centre cultuel et culturel, les risques d'inondation n'étant pas suffisamment amoindris par les bassins d'orage figurant dans les plans de l'architecte.

Après avoir examiné les 154 plaintes citoyennes et écouté les riverains ayant souhaité s'exprimer, la commission de concertation a donné un avis unanimement défavorable au projet. "Nous ne sommes pas du tout opposés à la construction d'une mosquée mais le projet doit être revu pour respecter la loi. A l'heure actuelle, il y a trop de dérogations aux textes régionaux, notamment au niveau des servitudes, de l'imperméabilisation de la totalité de la parcelle et de la taille du projet, beaucoup trop dense", explique l'échevine de l'Urbanisme, Shirley Doyen (MR).